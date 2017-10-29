夏威夷媒體關注！蔡總統比川普先到訪

2017-10-29 05:58

〔政治中心記者／綜合報導〕蔡英文總統過境美國夏威夷，當地媒體在夏威夷時間27日報導蔡總統過境相關消息，台灣人公共事務會（FAPA）夏威夷分部28日刊出廣告，歡迎蔡總統來訪。

夏威夷報紙「檀香山星廣報（Honolulu Star-Advitiser）」在頭版提要並轉B版橫頭，以「台灣總統蔡英文在川普之前先訪問夏威夷」做報導。

報導指出，美國總統川普不是這幾天唯一在檀香山停留的總統，台灣的總統蔡英文今天抵達夏威夷進行她的第一個官方行程，稱之為「技術性停留」。而蔡總統比川普先訪問夏威夷，川普11月3日也將參觀珍珠港的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館。

報導提到，美國和中國在1979年建交後提出「一個中國政策」，不過，美國國務院在官方網站說，在保持亞洲和平下，和台灣保持非官方關係是美國的主要目標，因此過去幾十年來，台灣總統都會在美國短暫轉機。

報導並訪問美國國會研究服務處前研究員簡淑賢（Shirley Kan），她指出，上一次台灣總統訪問夏威夷，是2014年前總統馬英九。即使蔡總統只是在戰艦紀念館致意，仍然會被放在放大鏡下檢視。

報導說，中國密切注意並經常抱怨台灣總統在美國轉機，並警告和美國官員見面的後果。不過，簡淑賢說，台灣總統可以自由和美國國會議員見面，而且也進行過很多次。