傳立委關說農委會人事 林岱樺否認

2017-10-28 21:28

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會畜牧處處長懸缺下週二將由現任防檢局動物檢疫組組長謝耀清接任。謝耀清是民進黨籍立委林岱樺的表哥，林岱樺因此遭指介入農委會人事安排。對此，林岱樺否認，農委會也表示，畜牧處處長人選全由會內討論決定。

原農委會畜牧處處長李春進在本月18日退休，目前懸缺暫由副處長王忠恕代理。畜牧處從今年年初至今面臨諸多考驗，包括禽流感、戴奧辛雞蛋、芬普尼雞蛋、國內毛豬供應短缺、公立收容所零撲殺等。

謝耀清是台南麻豆人，中興大學獸醫系碩士、成功大學生命科學博士。曾任台南縣家畜疾病防治所所長、台南縣市合併後首任麻豆區區長、防檢局高雄分局分局長，現任防檢局動物檢疫組組長。

農委會副主委黃金城說，謝耀清是他推薦的人選。黃金城指出，明後年國內畜牧的產業結構調整和防疫，是畜牧處的重點工作。包括禽流感防疫和口蹄疫拔針，都是重點項目，因此處長人選優先考量獸醫背景。

黃金城曾任家畜衛生試驗所所長，謝耀清時任台南縣家畜疾病防治所所長，執行力讓黃金城印象深刻，「是會一直衝下去的人，可能還要拉住他。」

黃金城說，雖然對謝耀清也會擔心要稍微看著，不要衝太快造成太多困擾，但在國內畜牧產業面臨諸多挑戰、亟待轉型之際，很需要謝這樣擁有積極主動個性特質的人。

而畜牧處處長由獸醫背景出任，是否將弱化防檢局的防疫角色？黃金城說，前畜牧處處長黃國清也是獸醫背景，畜牧和獸醫兩者相輔相成，專注角度不同，畜牧處著重產業，防檢局則著重應變，雙方配合能讓產業控管更精準。

黃金城也澄清，此人事安排和林岱樺一點關係都沒有，他說人事安排一定都會有人議論，但此次真的和立委沒有關係，全是由會內討論決定。

下週即將上任的謝耀清相當低調，他坦言，林岱樺確實是他的表妹，但否認林向農委會關切或施壓。謝耀清說，在人事定案前，林岱樺都不知道這件事，是到人事派令出來才知道。

林岱樺表示，從未介入相關人事的升遷，也對謝處長遭受捕風捉影的誤解，感到非常抱歉。希望有心人士不要為了政治利益，而傷害無辜的公務員。