馬來西亞的女兒也能在台灣選上議員！大馬人驚嘆

2017-10-28 20:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨秘書長徐佳青日前率領民進黨一級主管、立委、議員前往馬來西亞交流，這次交流團成員也包括民進黨籍南投縣議員羅美玲，來自馬來西亞的她，讓女性參政尚不普遍的大馬各政黨代表十分驚訝，「馬來西亞的女兒也能在台灣選上議員！」紛紛詢問羅美玲的參選經驗，讓交流團瞬間拉近彼此距離。

徐佳青這次和民進黨立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、周春米、民進黨籍南投縣議員、民進黨婦女部主任蔡宛芬一起前往馬來西亞與執政黨、在野黨進行交流。

徐佳青說，大家都很羨慕台灣的社會發展，除了政治民主化之外，還有女性參政比例，大馬和台灣明年都有選舉，將會派團互相觀摩、交流。台灣過去在選舉時常常會有族群紛擾，馬來西亞的種族和宗教問題比台灣還更嚴重，所以這方面議題也常常在交流中談到。

羅美玲是在民國76年從馬來西亞來台灣念師大，認識先生後結婚生子，並且在台灣定居，2014年以無黨籍當選南投縣議員，後來加入民進黨，她也是台灣新住民權益關懷協會第一屆理事長。

羅美玲表示，她是第三代華僑，在麻六甲長大，這次交流遇到很多來自麻六甲地區的議員，大家有共同話題；也由於她也會說一點馬來語，所以在跟馬來族群為主的政黨交流時，讓對方印象深刻。

羅美玲說，馬來西亞多為穆斯林，因此華人在選舉時較難選上，華人女性的參政權自然更加限縮。這次交流，很多馬國政黨對於台灣保證婦女四分之一「當選」的制度十分羨慕，更好奇她是如何選上議員，交流後發現馬國華裔社群與台灣的拜票、宣傳、跑攤文化非常類似。她也認為，台灣義務教育時間長、讓兩性受教權較平等，是高比例女性從政的原因之一。

羅美玲說，馬來西亞來台留學的學生，在馬國社經地位都很不錯，且人數眾多，對台灣都很有感情，光是現在在台就讀的馬來西亞僑生就有一萬多人，且學生人數「每年都還在成長」。她也發現，馬國到台灣留學人數近年來並沒有被中國大陸開放留學而被吸走，馬來西亞人對於台灣的教育體制非常肯定，也覺得台灣氛圍比較民主。這次交流，對方也希望台灣可以增加更多獎勵留學機制，加深雙邊的感情。