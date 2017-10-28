兩岸關公嘉年華 吳敦義：祈求海峽兩岸和平發展

2017-10-28 20:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕海峽兩岸關公文化節嘉年華會今晚在台中市北屯區太原停車場舉辦，國民黨主席吳敦義受邀到場致辭表示，這是中區最大的關公文化盛會，這麼大的場面代表兩岸共同憧憬關聖帝君，他向關公祈求庇佑台灣風調雨順，中華民國國泰民安、海峽兩岸和平發展。

吳敦義昨天在會場半小時，在台上也訴說與主辦單位、關聖帝軍弘道協會中區會長林耀南三十年的好交情，他在致辭後離開，立委江啟臣、黃昭順也到場陪同致意。

海峽兩岸關公文化節嘉年華會今天有宮廟表演，現場席開上百桌。