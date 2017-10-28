柬國涉詐台人被押到中國 法務部遺憾交涉中

2017-10-28 20:11

〔記者吳政峰／台北報導〕柬埔寨日前於首都金邊等地逮捕110名電信詐欺嫌犯，28日應中國要求，將其中19名台籍嫌犯強制遣送中國，違反「行為人國籍管轄」，引發法務部不滿，發出新聞稿表達遺憾，呼籲中國應依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，儘速將嫌犯送回台灣受審。

法務部除了要求嫌犯遣台，並要求大陸主管機關儘速向我方通報限制嫌犯人身自由情形，並依據互助協議第12條，同意且安排台籍嫌犯家屬赴中探視、確保台籍嫌犯人身安全及選任辯護人等相關訴訟權益。

法務部政次次長陳明堂表示，日前接獲外電隨即啟動外交交涉，遺憾中國方面仍主張「被害人國籍管轄」，派公安包專機赴柬埔寨押人。目前掌握的情資看來，嫌犯除了19名台人，其餘均為中國人。

陳明堂說，台、中2009年簽訂兩岸共打互助協議，嫌犯採國籍分流遣送，但近來屢傳中方強押台人，雙方對話停滯不前。

但也非所有國家都買中國的帳，陳明堂指出，2016年起，有300多名台籍嫌犯遣送回台，200多名被押到中國，各國國情不同，無法以同一標準論斷。

法務部呼籲兩岸執法人員，應在兩岸共打協議機制下積極合作，共同打擊跨境電信詐騙犯罪，讓犯罪集團無從游走在兩岸執法合作空隙間，才能使兩岸人民不再繼續面臨此類犯罪危害。