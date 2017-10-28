澎湖公民團體積極推動修法 廢除離島博弈條款

2017-10-28 18:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕金門博弈公投今日結果揭曉，反賭方大勝，但因博弈法源離島建設條例10之2條尚未廢除，恐將重蹈澎湖2次博弈公投的夢魘；澎湖海洋公民基金會早在澎湖第2次公投就推動廢除法源依據，但卻因一例一休等爭議性法案，無法排期討論。

博弈公投法源來自於《離島建設條例》10之2條，即「博弈條款」，澎湖已舉行二次公投，不僅勞民傷財，更造成澎湖正反兩派嚴重對立，撕裂島內團結情感，馬祖、金門都已舉行過一次，同時馬祖博弈公投雖然促賭方勝利，但卻缺乏博弈專法法源依據，遲遲無法成立特區，更讓外界認為博弈公投為假議題，只是炒作土地的手法。

廢除博弈公投惡法連署活動，由離島延燒至台灣本島，以澎湖海洋公民基金會、金門縣文化遺產保存學會、中華民國島嶼愛鄉協會、澎湖俠月食農漁學協會、台灣反賭博合法化聯盟等為發起團體，迅速獲得離島及台灣本島公民團體，多達60個團體都加入，並前進立法院，拜會國民黨、民進黨及時代力量立院黨團尋求支持，現已有三組執政黨人馬提案。

反賭聯盟也展開對立委個別遊說工作，進入修法廢法程序，呼應蔡英文總統「澎湖是一個健康而且富含自然生態及人文特色之海島」政策宣示，讓金馬澎三離島永遠擺脫博弈公投循環噩夢，讓澎湖建設奠基在生態優先、永續經營和文化導向上。但因新近一例一休、同性婚姻法案引發爭議，導致其他法案延宕，公民團體呼籲盡快列入討論。