拒簽環團承諾書 顏純左：這才是負責任

2017-10-28 18:54

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市環保團體10月初邀請民進黨台南市長參選人簽署「反對設置龍崎掩埋場」承諾書，6位參選人僅立委黃偉哲及市黨部主委顏純左未簽署。對此，黃表示，他有寄另一版本的承諾書；顏則說，等待中央和地方協商完成，再配合結論施政，才是負責任的表現。

環團表示，他們要求各參選人承諾，當選市長後絕不核發「龍崎歐欣事業廢棄物掩埋場案」的「水土保持施工許可證」，並且要求經濟部尋找替代方案，且撤銷掩埋場設置許可，最後則是發展龍崎區牛埔里觀光產業、催生惡地形國家地質公園。由於立委王定宇、陳亭妃、葉宜津，以及前立委李俊毅都簽署承諾書，環團也說，樂意向台南市民推薦他們。

對此，黃偉哲表示，他並不是支持設置掩埋場，而是目前缺少公正單位證實掩埋場選址位於山崩與地質敏感區，以及龍船斷層確實屬於潛移性活動斷層，如果環團的論述能被證實，他不會核發許可證；另外，如果承包公司無法化解地方疑慮，他也不會同意施工。

至於被評為「死當」的顏純左則說，對於環團的評價非常遺憾，只是身為負責任的市長參選人，必須附議環保署、經濟部與地方協商出的結果，再配合行政院的政策實施，並不能單方面否決整個提案。另外，顏也強調，他不怕這項評價影響選情，畢竟身為直轄市市長要有堅持立場的勇氣，才是負責任的表現。