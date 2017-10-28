花4千多萬讓百餘戶有自來水用 林佳龍：值得投資

2017-10-28 18:19

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市政府全力推動自來水普及，期盼讓所有市民都能在家有安全、衛生的自來水可用。市長林佳龍今天出席大雅區秀山、橫山里自來水延管完工說明會時，除感謝立委洪慈庸及中央支持讓工程順利完工，對於四千多萬經費造福百餘戶可用自來水，他認為為了市民生活品質，這投資相當值得。

大雅區秀山里及橫山里部分偏僻地區居民長年沒自來水可用，由於自來水延管經費龐大及居民散居，爭取經費不易。立委洪慈庸等民代進行協調，獲中央經濟部補助2772餘萬，加上台中市府編列路修配合款1722萬，4千多萬經費施作總長6.8公里的自來水工程，於日前完工。除造福超過125戶居民，也使大雅區自來水普及率自103年的96.06%，成長到97.37%。

市長林佳龍今天上午與立委洪慈庸、自來水公司四區處處長蕭淑貞及多位民代均出席完工說明會。

林佳龍表示，這次工程總經費4千多萬元，市府投資1千多萬元，在立委洪慈庸居中協調下爭取到中央補助2千多萬元，工程讓百餘戶居民受益，為了市民的生活品質，這是相當值得的投資。

經濟部水利署長賴建信表示，全台無自來水用戶有50萬戶，多數都是因為路修費用沒有到位，因此無法推進。林市長重視用水安全，願意支持看不到的建設，是這個小工程的偉大之處，讓居們不用再擔心飲水安全的問題。

另外，清水區大楊國小89年遷校後，2層樓舊校舍閒置至今，清水區公所105年為活化閒置空間，完成1樓修繕，規劃兒童遊戲空間、桌球館、薩克斯風練習等使用。市長林佳龍今天下午也前往視察，將動用第2預備金222萬元修復2樓空間，未來將規劃為長青學苑，也供社區長者長照2.0使用，服務銀髮族。