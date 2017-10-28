好犯規！民進黨正妹發言人 穿熱褲同志遊行發旗幟

2017-10-28 18:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕第15屆台灣同志大遊行今天從總統府前出發，主辦單位表示，截至下午3時已湧入逾20國、11萬人，氣氛嗨到最高點。各黨也都組團或派員參加，民進黨今年沒有組團，不過仍派出各部門黨工，在三條遊行路線沿線發送彩虹旗幟、貼紙。發言人吳沛憶表示，民進黨今年發起「DPP彩虹蒲公英」計畫，邀請黨公職及黨工，自主參與台灣同志大遊行。

平常總是穿OL套裝召開記者會，吳沛憶今天難得一身勁裝打扮，她表示，從2014年開始，民進黨中央黨部就有組隊參加遊行，今年是因為不希望參與遊行過程中，有團體衝突，模糊主辦單位遊行訴求、造成困擾，不過民進黨DPP彩虹蒲公英計畫，鼓勵支持者、黨公職參與台灣同志遊行，以不同的形式來支持與散播平權種子。

吳沛憶也強調，民進黨對婚姻平權價值向來很清楚，立場從來沒有改變。

時代力量、社民黨今年都有組隊參與，時代力量黨團總召徐永明表示，時代力量提案，將攸關同志婚姻的《民法》修正案於院會增列討論事項，但卻在程序委員會被封殺，未來將會每個禮拜都提案增列。

徐永明也呼籲，盼行政院趕快提出版本，未來到立法院逕付二讀，讓大家可以好好討論。

為了推動落實性別平等教育法，社民黨也在今天動員數十名志工，發起「性平教育不能退，捍衛人民教育權」明信片連署活動，呼籲地方縣市議員推動落實性平教育。