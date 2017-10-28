國防部挪38億支應獵雷艦經費 黃國昌：把立院當笨蛋

立委黃國昌今指出，國防部在2016年不只挪用別項計畫的14.2億元支應獵雷艦經費，而是高達38億4千多萬元，比先前向立院報告的多出很多。（圖擷自立法委員 黃國昌臉書）

2017-10-28 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕針對慶富造船承攬海軍獵雷艦案，立委黃國昌今於臉書批評「國防部是把立法院當笨蛋嗎？」因為國防部在2016年不只挪用別項計畫的14.2億元支應獵雷艦經費，而是高達38億4千多萬元，比先前向立院報告的多出很多。

獵雷艦弊案持續延燒，黃國昌今下午在臉書指出，近日曾質詢主計長與審計長國防部為何可以在2016年挪用14億2657萬的F16預算，去支付慶富的獵雷艦款項，但當時兩位首長都搞不清楚狀況。

黃國昌指出，事後他透過審計部送來的調查數字，發現問題比已知的更加嚴重，因為國防部在2016年挪用的金額不只14億餘元，而是高達38億4743萬元，其中包含F16的14億多、天鳶專案的4億多、海軍光華專案的13億多以及國防部管制預算的6億多元。他為此痛批「國防部顯然是認為反正沒人會深究，可以隨便他們說，新聞稿可以隨便發。」並要求國防部應出面解釋，「為何送虛偽不實的資料來立法院？這樣欺騙，是把大家當笨蛋嗎？」

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