19電信詐騙台嫌強行遣中 外交部：柬埔寨配合中方要求

2017-10-28 17:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕柬埔寨本月破獲跨國電信詐騙案，逮捕的110名嫌犯中，有19名為我國人，柬國政府配合中國要求，將我國嫌犯遣送中國，外交部對此表示嚴正關切及深切遺憾，呼籲柬國確實保障我國民司法救濟權益，依「國籍管轄原則」及當事人意願，將我國籍犯嫌遣返台灣，接受司法調查。

外交部表示，柬國移民總署分別於10月17及21日逮捕110名跨國電信詐欺犯嫌，其中19名是我國人。外交部即指示駐處派員赴柬國全力交涉，要求行使領事探視權，並敦促柬方依法秉公處置，及提供國人司法救濟管道，同時強調我國已加重電信詐欺刑度，請柬方與我方共同打擊跨國犯罪，並依「國籍管轄原則」將我國籍犯嫌遣返台灣，切勿違反當事人意願，將我國人遣送至中國。

外交部說，柬國基於「一中」政策又迫於「中」方壓力，非但不同意我方探視，甚至配合中方要求，將我國人強制遣送至中國。外交部深表不滿，並已指示駐胡志明市辦事處向柬方表達我政府嚴正關切及深切遺憾。

外交部表示，本案發生後，即與法務部、行政院大陸委員會及內政部警政署刑事警察局保持密切聯繫，並盼續透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》機制加強溝通，以期本案圓滿解決。

外交部再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態，赴海外從事包括電信詐欺在內的不法行為，以免繫獄海外，損害國家形象。我政府相關部門將持續通力合作，加強打擊跨國犯罪。