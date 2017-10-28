蔡總統出訪 空軍幻象戰機伴飛照曝光

總統蔡英文今天上午率團出訪南太平洋3友邦，空軍依慣例，派遣4架幻象2000戰機伴飛。（空軍提供）

2017-10-28 15:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今天上午率團出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等南太平洋3友邦，空軍依照國家元首出訪慣例，在總統專機起飛時，派遣戰鬥機伴飛護航，此回由空軍4架幻象2000戰機，執行伴飛總統專機任務，以維護三軍統帥安全。

空軍也在稍早公布戰機伴飛照片，可見三架幻象戰機飛在總統專機的左側，另一架未「露臉」的戰機則司職拍照。