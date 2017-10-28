金門博弈公投登場 陳福海向兩岸政府喊話「多關心離島發展」

金門博弈公投登場，縣長陳福海（左）投下神聖的一票。（記者吳正庭攝）

2017-10-28 14:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門博弈公投今天登場，縣長陳福海投票後向台灣、中國政府喊話，應該再多關心離島發展；他表示，之所以在公投前夕才公開將投下「不同意」票，也是為保持「行政中立」，讓大家知道公民參與的精神價值更重要。

陳福海強調，不管今天投票的結果是哪一方過關，縣府都會尊重，也肯定正、反兩方都是愛金門，都為金門「做了一件對的事」。

金門的第一次，博弈公投上午啟動，陽光露臉的好天氣未催動太多人氣，各投開票所稍顯冷清；金門縣長陳福海、立委楊鎮浯及博弈公投贊成方的縣議員周子傑，把握機會投下神聖的一票。

陳福海接受訪問時指出，博弈公投可以展現公民參與的精神，所以請縣府團隊保持中立，把所有公民投票的內涵，讓鄉親作理性、明智判斷。

陳福海說，不論馬政府時代、民進黨執政都反賭，甚至中國，也有很多朋友及媒體都披露，中國也抱持不同意的立場。

他說，金門會有博弈公投，就是離島的發展多一點拚勁，想要有更多機會，不論台灣、北京兩岸領導人應多關心離島發展。

陳福海說，博弈不是唯一選項，金門有很多早期戰地遺址很漂亮、有很多故事，還有自然生態、閩南建築可發展觀光，兩岸未來要發展，也要靠金門建構友好、和平環境。

至於是否憂心一旦博弈過關，小三通因此關閉，陳福海表示，金門有自己發展的方向，操之在我的部分我們可以來掌握，金門的發展還是要靠金門鄉親，對此深具信心。

周子傑表示，一定尊重大家投票的結果，大家的民意就是未來的政策，不管博弈有沒有通過，更關心的未來是否會有更好的政策，讓金門有更好的發展。

持反對立場的楊鎮浯表示，金門發展應建立在長期發展上，絕不會把希望建立在短期效益的博弈上，即使金門博弈過關，未來也會在立法院全力阻擋。