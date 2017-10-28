坦承疏失、臉書道歉 柯再回現場抽獎平長者怒氣

2017-10-28 14:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市社會局今天上午舉行樂活山林、長青健行登山活動，因現場動線不佳、人潮過多，不少長者為了搶主辦單位摸彩券跌倒濺血，台北市長柯文哲稍晚首度在個人臉書發表道歉文，坦言這次活動辦得很不好，市府會深刻反省並提出檢討報告。他更兩度上台向民眾致歉，離去前也向媒體表示回去會想想以後遇到這種不可預期狀況，要如何因應。

北市社會局上午舉行健行活動發生意外，市長柯文哲上午10點抵達劍潭青年活動中心後，隨即上台向民眾致歉並公布補償方案，接著就到一旁活動中心會議室開檢討會議，將近11點30分左右，柯又回到現場再次向民眾致歉。

為了平息民眾不滿，柯沿途和民眾一一握手，要求合照也來者不拒，最後還親自上台替民眾抽獎。柯在台上坦言今天活動人太多了，超過預期五倍以上，結果造成大家麻煩，特別是禮品部分，原先只準備7千份，結果不夠分，他認為大家既然前來應該通通都有獎，希望大家留下資料，北市府會再訂購禮品。

柯更向台下長者鞠躬致歉，並稱「市政府應變能力不好，回去還要改進」。他也坦言，今天出門台北還在下雨，所以只準備了7千份禮品，結果沒想到人來那麼多，最後連向大家說了六次「抱歉」，並向台下鞠躬，才獲得零星的掌聲。

柯在台上抽出幾個大獎後驅車離去，沿路向媒體表示自己活動沒弄好，以後面對這種不可預期人數的活動，要想想如何因應。

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