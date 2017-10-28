金門首度博弈公投冷清 投票率估約2成

金門博弈公投日天氣晴朗，各投票所陸續有民眾前往投票，投票氣氛平和。（取自反賭聯盟臉書）

2017-10-28 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕金門首次博弈公投於今（28）日舉行，但投票民眾人數卻不多，台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳觀察表示，投票秩序良好、沒發現任何狀況，保守估計投票率將會落在2成左右。

綜合媒體報導，博弈公投自今早上午8點開始，預計進行到下午4點。媒體提問投票民眾金門開放博弈的看法，得到的回應是正反意見皆有，現場許多來投票的民眾都是全家總動員，不過未見大批投票人潮。

何宗勳觀察表示，投票秩序良好、沒發生任何狀況，保守估計投票率將會落在2成左右。而金門縣選委會表示，因為選情單純，預計晚上6點多就可以完成投開票的作業。

縣長陳福海表示，公民投票是展現公民參與的精神，縣府團隊在公投選舉上一向保持中立，希望透過公民投票，讓鄉親自己決定金門是否開放博弈；針對結果是否會影響小三通，陳福海只表示，「操之在我的部分，我們會來掌握」，但金門發展還是要靠鄉親。

而金門籍立委楊鎮浯則表示，金門的發展需要建立在長期發展的規劃上，因為鄉親在乎的是長期發展。