健行活動失控 網友：太小看台灣老人追求免費的威力

台北市長柯文哲28日出席樂活山林長青健行登山活動，為民眾瘋搶摸彩券受傷事件道歉，並抽出電動機車、電視等大獎。（記者簡榮豐攝）

2017-10-28 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕北市社會局今上午舉行登山活動，卻因發送摸彩券時沒有規劃排隊動線，造成長者搶成一團，10多人因此濺血受傷。對此，柯文哲趕忙在臉書PO出道歉文，坦言這次活動辦得很不好，會深刻反省並提出檢討報告，不少網友留言打氣安慰，表達挺柯P立場，也有網友直言「太小看台灣老人追求免費的威力了！」。

柯文哲表示，今天的樂活山林、長青健行登山活動，湧入超過預期十倍的民眾參與，讓事先準備的「七千份贈品與摸彩券馬上被贈送一空」，導致動線規劃失效，發生推擠，他在這邊跟所有參與的民眾說聲抱歉。

柯文哲說，針對拿不到贈品的民眾，會啟動補救措施「把贈品送到每位參與者的手中」，柯文哲也致歉，「這場活動辦得很不好，我們會深切反省，並儘速提出檢討報告，再次向大家說聲抱歉」。

對於柯文哲立刻在臉書道歉的態度，許多網友也留言支持「政治人物，最難能可貴的，是當事情出乎意料時，願意向民眾低頭。」、「很少看見政治人物第一時間道歉，認錯，向民眾低頭，負起這個責任，我還是覺得台北人選你是選對了」、「柯P人氣真旺，雖然有小插曲，但長輩願走出來是好事，市府事後馬上做出補救讚，7萬人喔，不簡單，柯P加油。」、「阿北面對問題 沒有最好只有更好」。

另外，也有網友直言「太小看台灣老人追求免費的威力了！」、「真的不必配合那些不守秩序的老人家！」、「免費的贈品，蕭貪的人就扶老攜幼傾巢而出了！」。

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