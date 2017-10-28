旺旺董座「台灣子孫當中國領導人」說 網友酸：怎不先入籍

旺旺集團董事長蔡衍明表示，說不定兩岸統一以後，台灣的子孫也有機會做中國重要的領導人。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-10-28 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕旺旺集團董事長蔡衍明，今日在中國上海出席「兩岸關係30年回顧與展望研討會」，會議中他向台灣民眾喊話「對自己要有信心」，因為說不定兩岸統一以後，台灣的子孫也有機會做中國重要的領導人。

綜合媒體報導，蔡衍明在演講時向總統蔡英文喊話，「要承認自己的祖先和自己是中國人，有那麼難嗎？」接著他呼籲台灣民眾要有信心，假如兩岸統一，那麼有能力的台灣人，也有可能當上「世界最偉大的中國」的領導人。

蔡衍明強調，他在兩岸之間往返28年，看見了中國迅速發展的狀況，也看見了台灣的不進步。他抱持著「我是台灣人，就是中國人」的理念，期待著中華民族偉大復興的那一天到來。蔡衍明解釋，台灣本來就是中國領土，滿清戰敗後才割讓給日本，就血緣、文化等方面來看，台灣人就是中國人。

蔡衍明指出，台灣人要去多多認識過去、現在和未來的中國，他認為經過理解之後，台灣人會以身為中國人而感到光榮。不過，中國國台辦主任張志軍在演講時，則說了一句「希望在座的各位，都能活到中華民族復興的一天」，莫名的脫稿演出，讓現場人士稍顯尷尬。

對於蔡衍明的說法，台灣PTT的網友們立刻噓爆，有人猛嗆如果中國那麼好，那蔡衍明怎麼還不先入籍中國？還有人直說，這些人只看到商業生意上的利益罷了。許多網友更感嘆，何必「舔共」舔成這樣。