川普11月也要去 小英將參觀珍珠港亞利桑那號戰艦紀念館

2017-10-28 12:17

〔駐美特派員曹郁芬／華府27日報導〕華府消息人士透露，台灣總統蔡英文過境夏威夷時將到珍珠港參觀美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），這也是美國總統川普11月3日造訪夏威夷時要參觀的二戰遺址。

日軍突襲珍珠港導致美國對日宣戰，不但改變了二次大戰的命運，也牽動了中國、台灣和韓國等亞洲國家的命運，揭開美國與亞洲盟邦和夥伴的長期合作關係。這也是台灣總統首次在過境時參訪這座紀念館。

亞利桑那號戰艦在1941年12月7日珍珠港襲擊中被擊沉，1980年建成的紀念館就蓋在殘骸正上方，由美國國家公園管理局和美國海軍共同管理與維持。除了沈沒的戰艦外，直到今日亞利桑那號的殘骸中仍躺著1177名陣亡將士中的1102具遺體。這是夏威夷最受遊客眷顧的景點，對美國有重要歷史意義。

根據白宮日前公佈的行程，川普11月3日展開的亞洲行程，第一站就是先到夏威夷，除了聽取美軍太平洋司令部簡報，還要到亞利桑那號戰艦紀念館訪問。

中國外交部抗議美國同意蔡英文過境夏威夷，表示這是向台獨發出錯誤信號，美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲向媒體表示，美國的一中政策不變，蔡英文過境與符合美台非官方關係性質的長期作法。

美國國務院表示，過境行程都會考量到安全、舒適、便利和尊嚴。美國基於美中三公報與台灣關係法的一中政策，沒有改變。