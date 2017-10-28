眾院台灣連線共同主席聯名致函川普 關切美台關係

2017-10-28 11:18

〔駐美特派員曹郁芬／華府27日報導〕美國總統統川普出訪中國前夕，包括康納利、哈潑等4位美國眾院台灣連線共同主席26日聯名致函川普，強調台灣關係法與6項保證對台美關係的重要性；同時敦促正在準備出訪的行政部門，在台灣議題上諮詢國會意見。

康納利等人表示，在川普訪中國之前，他們要強調，美國與重要戰略夥伴台灣的共同利益。他們指出，自冷戰迄今，台灣一直是美國的重要經濟暨安全夥伴，由於台灣堅守其對民主、人權、科技與文化等多方面的承諾，向來為亞太地區的正面聲音。

他們說，當民主制度在世界各地受到威脅之際，台灣始終堅定維護其強健的民主體制，定期舉辦自由公平選舉，並支持公民社會；美台關係也透過日增的貿易、教育與文化交流、安全合作及台灣的國際參與，而持續發展。

議員們表示，美國與台灣經由1979年立法通過的「台灣關係法」與1982年的「6項保證」，建立了持久的夥伴關係，堅守這些承諾為美國的重大國家安全利益。自1979年台灣關係法立法以來，歷任美國總統都堅守這項承諾，不但展現美國對台政策的延續性，更宣示了美國對於亞太地區，一項攸關美國經濟與安全利益議題的堅定立場。

他們肯定台灣為美國在亞太地區最緊密盟友之一，國會具有對台灣堅定且跨黨派的支持，台灣與美國人民共享諸多價值並信守民主與法治。在川普準備出訪之際，他們期盼川普及行政部門諮詢國會意見，尤其是在與台灣相關的議題上。