蔡英文出訪南太平洋3友邦 推動國際合作計畫

2017-10-28 10:18

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕總統蔡英文今天上午率團出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等南太平洋3友邦，她在行前表示，此行將向世界證明台灣有能力、意願，為國際社會做出更多的貢獻。

蔡英文出發前在桃園機場發表簡短談話，她表示，外交工作需要長時間累積，這些經營必須持續，不能分黨派、也不應該分顏色。台灣與太平洋友邦關係從前總統蔣經國、李登輝時期建交開始，透過前總統陳水扁的努力，奠定了堅實的合作基礎，經過馬英九前總統的持續經營，才有今天的成果。

蔡英文強調，「永續南島、攜手共好」是這次出訪的精神，「永續南島」是指要與南方島國上朋友，共同為全球永續發展貢獻心力；「攜手共好」則是持續落實踏實外交，互助互惠的價值，相信友誼的基礎，在於踏實的合作。總統說，她在政府開發研究計畫中，就是希望參考先進國家經驗，將對外的援助、合作、投資，做為外交及經貿戰略的一環，讓台灣對國際社會做出更大的貢獻。

她也指出，這次出訪有兩個重要的目標，第一、要向世界證明台灣有能力、意願，為國際社會做出更多的貢獻。太平洋友邦長期對以來，在各種國際組織中，為台灣參與仗義執言，我們表達感謝之意，同時透過各種合作計畫的商討，以及元首之間的對話，能為全球環境永續與區域發展，做出更多的貢獻。

第二，要代表全體台灣人民到外交的最前線，向使館的官員、技術團、醫療團成員與僑民致謝，他們是外交的先鋒，也是踏實外交最好的代言人。在海外的台灣人正在用行動實踐「外交不能分黨派、也不能分顏色，更不能分政府與民間」，攜手同心一起為台灣打拚。

蔡英文說，團結攜手是她一直努力的事情，要合作的不僅在外交議題上，在內政上，相信國人也對政黨對話與合作一樣有很高的期待，在這次出訪前，也再一次呼籲朝野政黨「只有透過對話溝通，才能化解歧見，如果我們在外交上可以團結，內政議題就沒有理由不能合作」。

蔡英文強調，不管在外交或內政議題上，我們的信念都是一致的，只有團結合作，才能完成任務，讓我們舉國同心、攜手團結，全力以赴。

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