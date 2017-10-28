吳澤成證實可能離開宜蘭 因行政院有人才需求

2017-10-28 10:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］外界盛傳，前中油董事長、民進黨籍的陳金德將被指派取代宜蘭縣代理縣長吳澤成，有人猜測，這是綠營要為明年地方選舉做準備，吳澤成今接受電訪時證實，確實有離開的可能，但跟選舉絕對無關，是行政院方面有人才的需求，行政院長賴清德上任後就有與他接觸，沒有外界說的「去職說」。

明年底地方大選逐步接近，地方盛傳，民進黨為了明年的選舉做準備，有意延攬陳金德取代吳澤成代理宜蘭縣長，陳藉此順勢參選下屆宜蘭縣長，消息一出外界討論熱烈，有人為吳澤成打抱不平，認為代理期間施政表現優質的他，因選舉被「拔官」很不公平。

吳澤成今接受電訪時證實，他確實可能離開宜蘭，但這件事的起因絕對跟選舉無關，是行政院有人才的需求，賴院長上任後有與他接觸，不過要去哪現在還不知道，他是被動的，被指派什麼樣的工作，就是努力去做好，從來不想明天要幹什麼，至於代理宜蘭縣長的人選是否跟選舉有關，他沒有表示意見。

吳澤成強調，當這個消息傳出後，被扭轉成跟選舉有關，對當事人、政府都不是好事，很多人打電話給他關心他的去留，甚至最近去參加揭牌活動時，眾人關注的不是活動本身，而是這件事，他強調，事實就是事實，不該被扭曲。

吳澤成說，不會戀棧任何職位，他也做好隨時休息的準備，當然如果他有能力，能做事情總比躺著好，他常跟縣府同仁說，不要想說在什麼職位才能做什麼樣的事，而是要做事任何位置都可以。

談到代理宜蘭縣長期間的感想，吳澤成則說，每一天解決的任何一件事情都是成就感，能夠讓人民對施政有感，他非常欣慰；至於他上任後提出配合前瞻的縣政8年計畫，吳澤成則說，計畫已經擬定完畢送交到議會，會不會進議會報告，則要看未來的動態。