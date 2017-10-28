柯文哲掛保證遭打臉！ 北投挖出鉛管讓居民好擔心

台北市長柯文哲上月底出席台北市鉛管汰換全部完成記者會，試喝直飲台。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-28 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在9月底宣布，提前15個月完成鉛水管汰換計畫「鉛水管正式從台北市消失」，效率也讓網友驚歎不已。但昨天北投區進行水溝蓋汰換工程時竟發現5根鉛管，無疑是打臉柯文哲，在地居民也非常驚訝，更擔心是否還在繼續喝鉛水。對此北水處表示，週末會趕工替換不銹鋼管。

2015年10月，北市府遭市議員踢爆仍普遍使用鉛管，讓數萬戶市民「天天喝鉛水」後，北市府急編4.2億元，計畫在3年內完成1.7萬戶管線汰換，市府則在9月底提前15個月完工，柯文哲還霸氣宣布「今天起，鉛水管正式從台北市消失」。

綜合媒體報導，北投區昨天進行水溝蓋汰換工程時，赫然發現5根鉛管，當地民眾也表示很驚訝，「不是保證已經沒有鉛管了嗎」，當地里長則直言「我想市長講話可能講得比較滿一點」。

對此，北水處總工程司王銘榑表示，該路段因為之前已換成塑膠水管，所以圖上面都顯示為已更換成塑膠水管，但該側水溝當時在換塑膠水管時，因為有一小段被水溝蓋蓋住，所以這5跟鉛管才沒有被換到，這週末會加緊趕工來替換。