盧麗安稱「台灣從高處跌落」 網友：中國沒網路限制再來談

2017-10-28 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨19大出現「台灣代表」盧麗安，引起台灣人注目，盧麗安曾在19大會議上受訪時表示「我以身為台灣女兒為榮，以身為中國人為傲」。而盧麗安在上週接受中國媒體《南方週末》的採訪中，更詳細談及自己對兩岸關係的意見，認為「台灣原本為亞洲四小龍，現在發現大陸成績這麼好，無法走出從高處掉到低處的矛盾心態」。

據《蘋果日報》報導，盧麗安於上週六（21）接受中國媒體《南方周末》採訪，談及自己參加19大的狀況，和對兩岸問題的意見。盧麗安在訪問中表示，她認為自己身為台灣人，在參加19大時感到「很輕鬆、很自在地當我自己，我就是一名來自台灣的中國人，是這個集體的一分子」；在談及兩岸問題時，盧麗安說，台灣在1980、90年代是高高在上的「亞洲四小龍」之一，但20年一過，台灣發現大陸成績這麼好，台灣卻沒辦法走出困境，「這種從高處掉到低處的矛盾心態是可以理解的」。

台灣網友對盧麗安的訪談內容，則回應：「兩岸問題不只在經濟，台灣年輕人除了『錢』，還有其他更在意的生活價值」、「只要台灣年輕人在國際競賽被中國人霸凌一次，實況畫面在網路流傳，天然獨年輕人就會又多2%」、「中國可以用Google、FB、推特時，沒有網路限制再來談這些吧」、「台灣沒有當自己在高處，也是從底層慢慢爬，現在被一個大國不懷好意的打壓，只有不滿吞忍，只有古代的中國人還有這種扣帽子的說法」。