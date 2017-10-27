蔡英文出訪太平洋將過境美國 中國跳腳

2017-10-27 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文明（28）日將出訪南太平洋友邦，途中將過境美國夏威夷及關島，引發中國強烈不滿，並向美方提出嚴正交涉，盼其遵守一中原則。

綜合媒體報導，蔡英文本次出訪的友邦，分別為馬紹爾、吐瓦魯及索羅門群島，並將在途中過境夏威夷及關島。中國外交部發言人耿爽今日對此再次強調一個中國原則，稱一中原則為國際社會普遍共識。

耿爽表示，所為「過境」的真實目的不言自明，並希望美方恪守一個中國及中美三個聯合公報原則，不允許過境，並稱已對此向美方提出嚴正交涉。