產博會上宣示 林右昌：每年來基隆 都會看見改變

2017-10-27 20:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌今天在基隆城市產業博覽會「城市產業論壇」專題演講中指出，5年內要全面更新基隆的基礎環境及軟硬體建設，「以後每1年來，都會覺得基隆有在改變。」

為期9天的基隆城市產業博覽會，是基隆史上首度舉辦，也是今年基隆最大的展覽活動，林右昌昨以「基隆啟航．都市再生」為題發表演講，展現翻轉基隆的企圖心，明天新竹市長林智堅也會率市府團隊前來取經，現場還會舉辦「千人吃堡」活動，將打造長達72公尺的潛艇堡，挑戰金氏世界紀錄。

林右昌說，基隆很有發展條件，最大的企圖心就是要翻轉基隆，成為全台灣城市發展的新典範，雖然資源不多，但只要努力整合各單位資源，還是能與雙北磁吸競爭。

「5年內要全面更新基隆的基礎環境及軟硬體建設。」林右昌表示，1個城市的再生與翻轉，要把握希望與機會之窗，基隆因應這波台灣經濟轉型，以及競爭的優勢，過去2年多已經努力追趕，未來5年基隆要把基礎環境及軟硬體建設全面更新，才能把握這次郵輪經濟、海洋生技產業、觀光旅遊休閒美食、IOT物聯網等基隆新的產業再生。

他也提到，基隆有很多廠商默默在業界耕耘，但大多數人都不知道，希望透過此次產博會，讓國內外客戶在基隆看見相關需求，活絡產業的上下游，創造更多就業機會，使基隆脫胎換骨。

林右昌強調，未來面對的問題只會愈來愈困難，會持續透過不斷累積的過程，讓市民看到基隆的願景，贏取市民的信任和支持，「大家有共同的目標、齊心向前邁進，相信在5年內可以完成這些工作目標。」

在基隆港西2、西3碼頭舉行的產博會，9天展期以來平均每天都有逾2萬人次參觀，行政院長賴清德、前行政院長游錫堃等人都前來參與，對基隆的蛻變印象深刻，29日閉幕式將由在地交響管樂團現場演出，為活動畫下圓滿句點。