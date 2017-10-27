慶富慶陽案延燒 黃國昌質疑土銀隱匿

2017-10-27 18:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕獵雷艦弊案延燒，第一銀行宣布慶富聯貸案違約，時代力量立委黃國昌今天召開記者會爆案外案，指出慶富旗下子公司慶陽承接「國立海洋科技博物館」BOT+OT案，此案由土地銀行擔任聯貸主辦行，但放款至今3、4年連一根柱子都沒看到，甚至第一銀行慶富案聯貸案時還不告知慶陽財務狀況，自己還參與聯貸，這些明顯有問題，相關單位應該說清楚。

時代力量立委黃國昌下午召開記者會指出，慶富在2014年底得到獵雷艦的合約，而慶富在2015年就已經有財務危機，慶富旗下子公司慶陽接下「國立海洋科技博物館」BOT+OT案，海科館案由土地銀行擔任聯貸主辦行，進行9.5億元聯貸案。

黃國昌說，這個BOT案自從土地銀行放款至今3、4年了，不過現在連一根柱子都還沒蓋。而且不斷把錢匯給股東，償還關係人借貸，還違反專款專用，海科館兩次公文都明確指出慶陽違法，資金也被拿去挖東牆補西牆，而土地銀行知道情況卻縱容不採取任何行動。

誇張的是，土銀在第一銀行獵雷艦聯貸時不僅沒向其他銀行示警，自己還參與聯貸，而這件聯貸案中，出資最多的是高雄銀行，前金管會主委李瑞昌當時在高雄銀行任常務董事，今年5月有人向金管會提出檢舉慶富，證據非常齊全，但金管會都沒有作為，「請問李瑞昌，你當時做了什麼處置？」黃國昌要求土銀、李瑞昌、金管會、高雄銀行等應該要出面說明。

黃國昌說，高雄銀行主要股東為高雄市政府，他認為要負責的是高雄銀行的專業經理人，這種額度的貸款，一定要常董通過。他也強調，慶富的財務狀況，高雄銀行沒有理由不知道，除了因為慶富的所在地位於高雄外，慶富得標獵雷艦的時候，第一張保證書，就是由高雄銀行所出具，直到2016年，保證書才改為第一銀行，高雄銀行有沒有違反授信規定，金管會也應該要調查，跟社會大眾做清楚說明。

至於外傳今天有銀行到慶陽查扣擔保品，結果多數是活魚和水族箱。對此，黃國昌苦笑說，「我希望他們好好照顧那些魚」，這些魚沒有經濟價值，可能沒辦法用這些魚來取償，但是都是生命，希望他們好好照顧那些魚。