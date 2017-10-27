金門博弈公投倒數 縣長表態反對 反賭方辦守護之夜

金門反賭場連線一早前往金城鎮東門菜市場爭取支持。（記者吳正庭攝）

2017-10-27 18:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門博弈公投剩不到24小時，縣長陳福海今天透過地方官媒，首度鬆口將投下「不同意」票；金門反賭場連線、台灣反賭博合法化聯盟兵分多路，一早前往早市掃街、催票，並於傍晚6時在總兵署舉辦守護之夜。

金門第一次博弈公投將登場，博弈議題沸騰，反賭場團體要求縣長針對博弈立場表態，陳福海今天透過地方官媒金門日報指出，尊重每1位鄉親理性的判斷及選擇，但身為1位投身金門建設30年、心繫金門未來的金門人，將會投下自己「不同意」的1票，並主張，「博弈不該是金門唯一的選擇」。

台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳、金門反賭場連線發言人洪篤欽、金門反賭運動發起人楊再平等人，一早與反賭人馬兵分多路，從金城鎮人潮旺盛的東門市場、中興市場掃街，期盼催1票是1票，沿途受到不少支持者比出大姆指的肯定、熱情相迎，為即將上場的公投增溫。

反賭陣營表示，雖然檯面上反賭聲勢看漲，但一定要拚到最後一刻絕不鬆懈，傍晚6時在總兵署舉辦守護金門之夜，邀請鄉親一起到場，明天記得投下「不同意」票。

金門贊成博弈方成員則表示，贊成方也未鬆懈，今天以「個人拜訪」，持續擴大爭取支持。

金門反賭運動發起人楊再平（坐輪椅者）與台灣反賭博合法化兵成員，前往熱鬧的東門菜市場掃街、拜票。（圖由何宗勳提供）

金門反賭運動發起人楊再平（坐輪椅者）與台灣反賭博合法化兵成員，持標語在金城鎮東門菜市場掃街。（圖由何宗勳提供）