長照業務移交衛生局 中市府：統一權責

2017-10-27 18:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府長期照護業務的主責機關，明年起由社會局移至衛生局，市議員李中今天於民政業務質詢指出，長照業務陣前換將，是否因社會局執行不力抑或另有原因，社會局長呂建德情何以堪啊？市府則說，基於統一權責，才改衛生局負責。

李中指出，市府今年編列長照預算23億元、明年度編列27億元，然而相關經費已從社會局移至衛生局，弔詭的是衛生局只獲得預算，但負責長照任務的社福團體管理權卻依然屬於社會局，由此將可預見長照業務恐怕是有權無責、有責無權的混亂局面。

李中說，長照政策要能落實必須要依賴照服員，但合格的照服員需要先上50小時的學科，再經40小時術科實做，最終還要經考試獲得證照才能開始工作，但以目前市府預算編列在長照ABC據點設置及人才甄補之漫不經心，台中的長照政策讓人憂心！

市府指出，長照有部分業務在社會局，另有部分在衛生局，例如申請居家服務要找社會局，但居家喘息卻是在衛生局辦理，民眾容易混淆；因為考量社會局較難處理居家醫療及醫護，為統一權責，決定明年移撥由衛生局全權處理。

社會局表示，市府內部橫向聯繫暢通，也會進行跨局處討論跟分工，明年度長照業務雖移交衛生局，不僅聯繫不會出問題，也會權責相符的做好分工，不會有議員擔心的問題發生，盼建置「健康促進、活躍老化」的長照制度。