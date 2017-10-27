林全辦公室主任施克和接勞動部政次 30日到任

2017-10-27 17:48

〔記者李雅雯／台北報導〕9月內閣改組後，勞動部政務次長懸缺迄今。勞動部今天下午對外宣布，前行政院長林全辦公室主任施克和將接任勞動部政務次長一職，在下週一（30日）到任。

施克和在1972年出生，為台灣大學政治系學士、英國倫敦政經學院區域與都市計劃碩士，曾在英國帝國理工學院、英國倫敦政經學院區域與都市計劃博士班進修深造。他曾擔任雲林縣建設處處長、雲林縣副縣長、民進黨政策會首席副執行長。

施克和在前行政院院長林全任職閣揆期間，曾兼任行政院副秘書長一職，後專任行政院院長辦公室主任。