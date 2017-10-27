「時間銀行」融入市民卡 中市議員不同調

2017-10-27 17:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府將推出市民卡，市議員鄭功進今日在議會建議結合時間銀行概念，志工服務時數可儲值在市民卡「存摺」，日後兌換時數也可被服務；議員王立任則說，若累積各種志工時數皆要求長照服務，市府恐無力因應龐大需求，建議以照護志工為主。

鄭功進說，擔任30年民政局公所副大隊長志工，看見志工年齡層逐年攀升，建議配合明年300萬張市民卡的發放，引進時間銀行概念融入市民卡，將志工服務時數存取在市民卡「存摺」，有效提升志工服務的量能。

他又說，將來志工年紀大時，可兌換時數，改由其他志工來照顧自己，幫助別人也可以幫助自己；楊典忠議員則建議，整合市民卡的功能，透過志工時數的累計，也可換取花博、東亞青運門票等，應能吸引更多年輕人參與。

但王立任則持不同看法，認為時間銀行推動的關鍵並非在市民卡的整合各類志工服務時數，而在於如何招募到長照所需要的照護志工，否則志工累積各種服務時間，皆要求長照服務，萬一志工人數不足，市府恐難因應龐大需求。

王立任說，中市長照機構及工作人員均不足，時間銀行初期應以累積照護時數為主，未來也可提領照護時數被服務，由公正機構來管理時間時數，要求市府擬點自治條例或辦法，讓照護志工的時間銀行能順利推動。

社會局長呂建德表示，推動志工銀行存取服勤時數的概念，透過多元方式面對老化問題值得參考，將綜合各界意見研議規劃；中市推動「托老一條龍」，以預防醫療著手，希望健康、亞健康及失能老人透過長照獲得良好照顧。