蔡習會可能性？ 呂秀蓮：溝通橋梁已建立、蔡應清楚表態

2017-10-27 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大閉幕，由於中共總書記習近平在政治報告中提到「兩岸領導人會面」，使外界猜測未來可能有「蔡習會」。前副總統呂秀蓮則認為，由於蔡習雙方的已經開始有語言交流，也都以軟性態度處理統獨問題，促成蔡習會的可能性增高，因此蔡英文總統更要注意「以清楚的言詞表達立場」。

前副總統呂秀蓮今日在臉書上張貼影片，指出習近平與蔡英文已經建立溝通的橋梁，未來蔡習會的可能性很高，因此要更加注意言詞細節。呂秀蓮說，習近平在19大不提武統，是卸下了「恐怖情人」的外表，以柔性態度促統，習的發言也回應蔡英文在各場合中發表的中台關係聲明，代表雙方已經開始以語言交流代替語言交鋒。而正是因為蔡習已經「建立了溝通橋樑」，雙方又不斷強調以柔性態度處理統獨問題，呂秀蓮建議，蔡英文總統更該在言詞細節上表明自己「柔性台獨」的立場，台灣人也不能因為習「軟促統」的態度卸下心防。

但呂秀蓮也認為，蔡英文總統曾表示，願意在亞太經合會的架構下，與中國有善意的合作，就是指「以國與國的關係互動」，符合台灣人對未來台灣與中國平等互動的期許。呂並盼此次2017年的亞太經合會代表宋楚瑜，能帶回台灣人滿意的會談成果。

而國安局長彭勝竹表示，應務實面對兩岸領導人的交流，兩岸關係不是習近平的優先要務，雖然蔡習會不是完全沒希望，但「可能性不太大」。