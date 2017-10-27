建置雲端智慧影像分析 竹北市代意見兩極

2017-10-27 17:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市公所和新竹縣政府警察局合作，委託工業技術研究院提出「錄影監視系統雲端智慧影像分析平台建置案」計畫，初估約需1.4億元經費，擬採5年租賃採購方式執行；竹北市公所今年爭取首期2800萬元，但代表會今天預算審查，分成反對與支持兩派意見，最後決議保留再研議。

竹北市代郭憲棠表示，竹北還有很多公共建設需要改善與執行，警察局的監視系統屬於新竹縣政府的業務，但連縣府都未編預算，他不解市公所為何搶著做，加上金額過於龐大，他堅決反對！

市代余政達說，完善的監視系統，攸關市民的安全和權益，應該及早建置；此外，竹縣警局人力吃緊，平均一名警察要負責逾千名縣民，迫切需要科技化的工具輔助，因此他建請代表們拋開意識型態，支持此案。

市代林增堂、黃華松質疑，5年租賃後的維修費來源？其次，是新增監視鏡頭的地點，似乎非民眾所希望的廣設在大街小巷，而是重點路口。黃華松並質疑，倘若今年通過首期經費，明年未獲通過，此案是否會斷了金援而白做工？林增堂建請公所是否應先溝通化解疑慮後，再尋求支持。

市代張美珠說，據她訪查，派出所基層也支持監視鏡頭廣設巷弄。

市代楊瑞蘭則表示，此案委託工研院專家，以科技數據分析研擬需求說明書，並非草率提出。許多有利人民的公共建設，縣府常礙於經費拮据而作罷；但監視系統與犯罪預防、刑案偵查與交通安全息息相關，為了市民的安居樂業，不能不做。

楊瑞蘭說，過去公所每年編列500萬元增設監視器的補助案已停止。市公所可要求警局，保障日後民眾申請調閱影像等權益，她請代表們再多方協商，共同努力討論出一個共識。

市長何淦銘表示，1.4億元含蓋建置中心機房系統、整合新添和既有攝影機以及維修費，建置完成後，警局原本就有每年1500萬到2000萬元維修費；為了維護竹北市整體治安及交通，他會再努力溝通爭取支持。