小花縣長砲轟初選「會外賽」 民進黨：非中央黨部方案

2017-10-27 16:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕嘉義前任縣長陳明文與現任縣長張花冠為接班人問題駁火，張花冠今天指出，民進黨秘書長洪耀福表面上希望藉由「會外賽」方式，解決副縣長吳芳銘的參選資格問題，實際上卻惡意打壓嘉義縣議會張明達議長與太保市長黃榮利的參選聲勢。對此，民進黨今天表示，有關嘉義縣長提名「會外賽」，並非民進黨中央黨部與選對委會所提出的方案，也從未納入討論或評估。

陳明文、張花冠各推不同人選接班，引發口水戰，民進黨秘書長洪耀福26日與媒體茶敘時指出，有中間人提議，可以用會外賽方式，讓翁章梁和吳芳銘先民調，如果吳芳銘民調獲勝，翁章梁就不登記初選，在無人登記的狀況下，黨中央可以用徵召模式來徵召吳芳銘，如此一來，就可以解決吳芳銘黨籍未滿兩年的問題。

民進黨說，為因應黑道入黨問題，2013年5月25日蘇貞昌前主席主持的第十五屆第二次全國黨員代表大會，即已無異議通過修改《公職候選人提名條例》規定，將黨員入黨1年即取得參選及投票權的年限延長為2年。

此外，民進黨說，依據今年9月24日全國黨員代表大會通過的2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例，2018嘉義縣長提名，將以初選方式辦理，有意參選同志，須入黨連續滿兩年始得參加初選。

民進黨也說，有關嘉義縣長提名會外賽一案，並非民進黨中央黨部與選舉對策委員會所提出之方案，亦從未納入討論或評估。