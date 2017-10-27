中邪？官員突淒厲大叫狂笑！ 立院總質詢中斷5分鐘

行政院交通環境資源處長陳盈蓉，在立院議場座位表情痛苦發出怪聲。（記者張嘉明攝）

2017-10-27 16:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委吳琪銘今日下午在立法院質詢行政院長賴清德時，坐在官員席上的行政院交通環境資源處處長陳盈蓉突然疑似中邪，握著手機淒厲多次大聲尖叫，甚至一度笑開懷，驚動在座所有官員，當場被攙扶離開議場。

陳盈蓉今日坐在行政院發言人徐國勇旁，在吳琪銘質詢問及土城彈藥庫後續如何利用時，她突然在椅子上連聲大叫，高分貝的淒厲尖叫聲，響徹整個議場，讓在場的行政院長賴清德一度傻眼。

由於陳盈蓉不只尖叫一次，甚至又叫又笑，立法院長蘇嘉全當場宣布休息5分鐘，在場人員立即將她攙扶離開議場，總質詢因此暫時中斷5分鐘。

陳盈蓉今日坐在行政院發言人徐國勇旁，在民進黨立委吳琪銘質詢問及土城彈藥庫後續如何利用時，她突然在椅子上連聲大叫。（記者張嘉明攝）

行政院交通環境資源處長陳盈蓉表情痛苦發出怪聲，行政院同僚上前關心了解狀況。（記者張嘉明攝）

由於陳盈蓉不只尖叫一次，甚至又叫又笑，立法院長蘇嘉全當場宣布休息5分鐘，在場人員立即將她攙扶離開議場，總質詢因此暫時中斷5分鐘。