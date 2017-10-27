軍公教都有！議員促補助結婚 中市府打槍

2017-10-27 16:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市到去年底止，適婚而未婚的男女各約有30萬、24萬人，市議員張耀中27日在議會說，今年9月止新婚才11989對，比去年還少5%，不婚情況嚴重，建議市府納入社福補助鼓勵結婚。市府表示，補助可能缺乏依據標準。

張耀中說，晚婚情形嚴重，中市的初婚平均年齡一直不斷往上揚，從2010年男性31.4歲、女性29歲，今年上升到男性32歲、女性29.8歲；20歲以上40歲以下未婚男生約有30萬人，女生約有24萬人。

他又說，中市今年至9月止，新婚才11989對，相較去年同期約減5%，推估今年新婚約17500對，創5年新低，不婚情況嚴重。究其原因，結婚花費平均總數約74萬元，30歲以下青年有58％月薪不到3萬元，根本沒錢結婚。

張耀中表示，軍公教員工待遇支給要點有結婚補助，但勞保僅有生育補助，尚未有結婚補助。市府力推「托育一條龍」補助年輕夫婦，但要先結婚才需托育，建議也將不婚的社會現象納入社福補助制度，鼓勵年輕人適齡結婚。

對此，市府表示，每對新人結婚的形式、要求均不同，補助可能缺乏依據標準。市府現階段仍將以舉行聯誼活動為主，為未婚民眾創造認識另一半的機會，並將托育一條龍等配套政策做好，鼓勵新人在台中成家育兒。