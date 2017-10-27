老舊公有建築耐震補強完成率僅6成 施俊吉：加強督導

2017-10-27 14:56

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天召開「中央災害防救委員會第33次會議」，主持會議的副院長施俊吉指出，老舊「公有」建築物的耐震補強，已具初步基礎，但補強工程的完成率僅60.5％。行政院今年7月10日已核定前瞻基礎建設計畫之「城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」，請內政部組成專案小組加強督導與協調，落實推動。

至於老舊「私有」建築物的耐震補強，施俊吉指出，宜顧及民眾心理與市場機制，未來推動應將優先重點放於「私有特定用途供公眾使用」的建築物，如醫院、社福機構、電影院、百貨公司等民眾群聚處所為主。因涉及民眾生命安全，民眾應有知的權利，宜朝私有供公用使用建築物耐震能力之資訊揭露等機制方向規劃，以保障民眾於公共場所的安全。

內政部會中報告老舊公私有建築物耐震能力提升情形時表示，行政院在89年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，經去年0206地震核定「安家固園計畫」，由營建署推動私有建築物耐震能力評估補強工作，今年5月公布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，目前持續推動相關工作。

施俊吉強調，老舊公私有建物的耐震補強，是有效的減災措施，可於強震時大幅減少人命傷亡，應積極持續推動。

施俊吉表示，新內閣上任以來，對災害防救採審慎、隨時警戒的態度與作為。行政院長賴清德持續強調，新內閣是一個「做實事」內閣，必須務實擬訂政策，踏實解決問題。隨著氣候變異，災害防救工作挑戰更勝以往，各部會防救災人員也應秉持「做實事」的精神，持續做好各項防救災整備作為，減少人民生命財產損失。