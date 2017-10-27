為顏純左市長初選加溫 反毒媽媽返台推薦

2017-10-27 14:27

〔記者邱灝唐／台南報導〕反毒媽媽、作家王倩倩日前從美返台，今日抵達台南拜訪反毒醫師顏純左。她強調，她從來沒有推薦過任何一位政治人物，卻非常欣賞台南市前副市長顏純左。

王倩倩表示，她曾因孩子染毒陷入黑暗，後來為了幫助孩子脫離毒癮，深入瞭解青少年上癮問題，並用正確的方法幫助孩子，經過無數黑夜的哭泣與掙扎，終於成功幫助孩子戒除毒癮，重獲新生。

王倩倩指出，她與顏純左有共同的理想，希望為台灣的下一代打拼，對於台灣目前毒品的氾濫，有很多的家庭無力面對與處理，她曾經與許多的政治人物因毒品問題有往來，但唯獨顏純左是行動派，第一次看到地方父母官對百姓的憂心，而且不斷地在解決毒品問題。

在太陽花學運的時候，因為想要爭取驗毒試劑的問題，顏純左衝破重重警網帶著她去拜會當時行政院秘書長李四川，對於政治人物願意關心這樣的小事情，讓她深深感動。

王倩倩強調，她心中沒有藍綠，只是希望真心做事的政治人物能夠當選，務實地為百姓做事，而顏純左正是超越藍綠、超越政治口水的參選人，不過，因為擔心顏的選情，才會特別到台南且臉書直播推薦給所有的朋友、讀者。

顏純左表示，當年因為台灣普遍對於「驗毒試劑」不了解，所以讓台灣校園毒品的問題不斷衍生，為了協助整個社會面臨的毒品問題，思考許多方式來改變，當時規定「驗毒試劑」只有專業人士才可以使用，因此也到行政院爭取希望「驗毒試劑」和驗孕棒一樣普遍，如此才可以真正解決台灣毒品問題。

經過2年左右現在「驗毒試劑」已經可以發放，二人也都感到相當的欣慰；這樣可以讓全台的家長們，提早了解到孩子是否有染上毒品，且宣導反毒不只在校園，而且應該擴大到整個社會，讓台灣成為無毒的社會。

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