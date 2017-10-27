政論節目中爆柯P養網軍操盤術 北市府譴責「不排除提告」

2017-10-27 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲多次被質疑花錢養網軍，一名號稱網路趨勢專家潘恆旭，昨在政論節目政論節目《政經看民視》指控柯文哲利用市府資源組織網軍，對議題進行操作。對此，北市府嚴正否認並譴責，強調不排除提告。

北市府發言人劉奕霆表示，《政經看民視》昨天以「獨！柯網軍三千？網路專家潘恆旭大爆網軍操盤術」為題，惡意指控柯文哲、北市府同仁運用公部門資源組織網軍，這些言論皆非事實。

劉奕霆說，該主持人和來賓散播不實言論，市府表達遺憾與強烈譴責，將會對當天節目內容保留法律追訴權。