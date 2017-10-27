林峯正談救國團：收歸國有是最基本原則

2017-10-27 14:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會主委林峯正今接受廣播節目訪問表示，救國團是國民黨中改會上決定成立的，青年活動中心以前更是國家出錢所蓋，「收歸國有是最基本原則」。

林峯正表示，救國團所有資源都來自政府，一開始是在國民黨中央改造委員會上決定成立，最早由蔣經國當主任，後來黨主席蔣經國也直接找了李鍾桂接主任。

林峯正指出，救國團的青年活動中心、各大山莊，60幾年來都是由政府出錢蓋的，80年代後，外界開始批評救國團經營旅館，用國家資源什麼不用錢，那時才開始有承租。

對於救國團後續進度，林峯正提及，「現在是先要認定它是附隨組織」，黨產會已找了40年代至晚近相當多史料文獻，發現救國團還去國民黨中央報告團務，救國團業務是在進行黨的青年工作。

林峯正說，救國團的資產確實來自國家，蓋房子的錢都是國家預算出的，裡面沒有私人資本，在政治民主化後，救國團必須要去面對，不能繼續這樣下去，資產應歸還給國家，該收歸國有就做處分，如不適合，就接受國有監督方式，「是否讓它繼續經營，這個是可以談的」。

林認為，救國團旗下一些基金會，可引入公共監督機制，若張老師真的收歸國有，讓公務員去做張老師會比較好嗎？「這我是持保留，不一定要公有，但一定要公益。」

他強調，黨產會要有機會讓這歷史結束，這些是過去留下的問題，國民黨用婦聯會進行婦女工作，用救國團進行青年工作，「收回國有是最基本原則」。