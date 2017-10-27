柯P瘋狂跑攤搶救銀髮票？ 市議員批：為時已晚

2017-10-27 13:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕明天就是重陽節。台北市長柯文哲上任取消重陽敬老金，當時引發長者反彈，市議員汪志冰痛批，柯不但沒有妥善運用多出的7億經費，今年上半年更不曾出席與長者有關的活動，但6月至今卻已出席多達21場，近來還頻頻推出長者福利，顯然為挽救頹靡選情、鞏固長者票源，「為時已晚」。

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，北市府雖不發放重陽敬老金，但市府積極推動如老人共餐、敬老卡擴大免費使用範圍、扶老補8萬、銀髮樂活行等政策，打造友善環境，讓長者生活品質更上層樓。

柯文哲10月初出席「銀髮比賽冠軍揭曉活動」後，再度強調政府該做的還是要做，他不好意思批評有些縣市乾脆直接錢花一花，但長者照護網架構都未建立，北市府仍希望把錢花在建構制度。

然而汪志冰調閱資料發現，今年上半年，柯P從未出席有關長者的活動，但6月至10月間，竟瘋狂跑了21場有關長者的活動，「什麼時候變得這麼關心長者了？」她合理懷疑，選舉將屆，柯P應是深恐長者票源流失，才會這麼賣力走基層與長者培養感情。

汪志冰說，柯文哲把話說得天花亂墜，重陽敬老金多出的7億元，至今卻僅有「石頭湯計畫」為新政，其他的錢都花在原有業務，根本沒有亮眼政策，7億元付諸流水；她提到，10月28日就是重陽節，自己近來參加重陽節活動與長者相處時，頻頻收到對柯P的抱怨，「阿公、阿嬤拉著我的手破口大罵，重陽敬老金沒有了，柯P休想再騙他們的選票！」

汪志冰直言，長者在意的不是錢，而是一種尊敬，柯P左耳進、右耳出，執意取消重陽敬老金，國民黨議員在議場前後提案4次，要求柯市府謹慎思考恢復重陽敬老金，仍遭柯P冷漠對待，如今嘗到苦果才來補破網，為時已晚。