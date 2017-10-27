解決空汙 綠委籲中央地方應攜手合作

2017-10-27 13:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕空汙問題嚴重，多位民進黨立委今上午共同召開記者會，強調要解決空污問題，不能由單一部會，而是要跨部會、跨縣市共同來解決；民進黨立委黃國書表示，空氣品質的把關不該分地方中央，更不該分朝野黨派，呼籲大家合作找解方，一同捍衛居民呼吸乾淨空氣的權利。

多位隸屬台中的民進黨立委何欣純、黃國書、張廖萬堅、林靜儀、吳焜裕上午共同召開「打擊空污 中央地方全面出擊」記者會，針對空汙問題提出呼籲。

何欣純強調，解決空汙需要跨部會、跨縣市合作，目前中央已陸續實施提高空污費、強化監測預警系統、建立電力環保調度機制等措施，並針對「空氣污染防制法」及相關法規修正，盼能從法規與政策面，重新整合中央及地方資源。

何欣純並提到，行政院推動「綠能屋頂、全民參與」行動方案，確保2025年落實「非核家園」等政策，也是為了證明政府反空汙的作法與決心。

民進黨立委林靜儀表示，環保署已公告「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，同時年底前環保署也將以中台灣為優先，布建500個空污監測點；林靜儀說，立法院將全力督促「空氣污染防制法」修法，讓地方政府有法源依據，進行地方空污治理。

民進黨立委黃國書則肯定台中市長林佳龍為改善空汙做的努力，他強調，林佳龍上任以來，即編列3000萬預算鼓勵業者將鍋爐從燃油改為燃氣、制定多項自治條例以及淘汰二行程機車與鼓勵換購電動機車等政策，成果有目共睹，同時台中火力發電廠近30年來首度配合空汙指數降載，更是改善空污的重要突破。

黃國書說，解決空污不是一天就能完成，空氣品質的把關不該分地方中央，更不該分朝野黨派，呼籲大家合作找解方，一同捍衛居民呼吸乾淨空氣的權利。