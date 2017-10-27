高鐵南延屏東 蘇嘉全連說3次「非常」籲政院重視

2017-10-27 13:06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委蘇震清今質詢提及高鐵延伸至屏東議題，立法院長蘇嘉全難得地強調，請行政院「非常非常非常慎重處理」此事。行政院長賴清德表示，盼交由專業評估決定：交通部長賀陳旦也表示，並未排除高鐵南延至屏東。

蘇震清於立法院院會質詢指出，屏東縣人口持續外流，至今只剩84萬餘人，屏東人最大心願有3，其中以高鐵南延至屏東為最，他擔任立委至今，為此質詢過6位行政院長、4位交通部長，但一直都是打迷糊仗。

賴清德回應，多年來中央政府重北輕南，讓南部缺乏基礎建設，雖然南部基礎建設不足，但南部的地方首長都很用心打拚，獲得民眾支持。

賴揆說，接任閣揆後，了解行政院對於高鐵延伸至屏東的態度，而行政院前院長林全已編預算進行規劃評估，交通部也對屏東交通建設非常關心，但希望能經過專業評估而非政治考量，避免外界對屏東有不公評價。

賀陳旦回應，他並未怠忽此事，路線評估將於年底完成，本月初也曾向屏東縣政府說明延伸後車站與路線相關議題，在前瞻計畫中也列入專案，盼同時了解路線、車站於技術及執行上有何困難需要克服。

賀陳旦說，交通部並未排除高鐵延伸至屏東，因此才就事論事評估，此次絕對比以前落實，且有多方面評估，交通部絕對沒打馬虎眼。

蘇震清完成質詢後，蘇嘉全特地向賴清德、賀陳旦表示，他雖無機會質詢，但對於屏東的捷運、高鐵延伸，特別拜託賴、賀陳要「非常、非常、非常慎重處理。」