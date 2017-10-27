促進農業外交 立院成立農林漁牧國會聯誼會

民進黨立委莊瑞雄今主持「全球農林漁牧國會聯誼會」成立大會。（記者羅沛德攝）

2017-10-27 12:46

〔記者曾韋禎／台北報導〕為推動台灣的農林漁牧的國際交流，民進黨立委莊瑞雄今發起立法院全球農林漁牧產業國會聯誼會，共十餘國的駐台大使、代表列席道賀。

包括經濟部長沈榮津、農委會主委林聰賢、外交部次長吳志中均受邀列席。沈榮津表示，經濟部會提供技術，讓農產品更容易銷往國外；他舉例，日本近來喜歡台灣的荔枝，保鮮技術可以讓荔枝輸日的保鮮期，從14天、21天、31天，到未來可能達到40天。

林聰賢說，促進農業國際交流一直是農委會重要的工作。台灣會與各國分享各種經驗，例如聖克里斯多福及尼維斯就向我尋求防治猴害的協助，現在各國也要在漁業永續通力合作。他表示，不管是日本、紐西蘭等各國的需要，農委會都會考慮。

莊瑞雄表示，成立這個聯誼會，就是要結合行政、立法，促進我國的農業貿易，以及我們與友邦間的技術、人才、資金交流。

擔任榮譽會長的民進黨立委陳明文表示，分享台灣的農業成果，更能讓台灣與友邦建立更好的關係。

立法院全球農林漁牧產業國會聯誼會除了有103位跨黨派立委加入以外，包括薩爾瓦多、印度、紐西蘭、聖克里斯多福及尼維斯、俄羅斯、智利、尼加拉瓜、貝里斯、帛琉、吉里巴斯、澳洲、日本等國，均指派駐台大使、代表或副代表出席。