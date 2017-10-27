王應傑「賤民說」 藍委：中國各方面傲視全球

2017-10-27 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市商業會理事長、東森房屋董事長王應傑，昨日一句「台灣很多賤民不知中國多進步」，引發各界熱議。國民黨立委張麗善對此表示，中國的確有許多方面傲視全球。

據《壹電視》報導，張麗善指出，台灣這幾年來大概都是意識形態治國，造成很多鄉親視野不夠寬闊。張麗善說，現在的中國和以往不太一樣，無論文化、經濟、藝術等各方面，其實都已經傲視全球。

民進黨方面則有立委持反對意見，強調王應傑的說法不適當，因為台灣文化水平各方面的平均素質，是比中國還要高的。