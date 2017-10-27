周錫瑋不一定比侯友宜弱？朱立倫這樣說...

針對下屆新北市長選戰，民進黨秘書長洪耀福昨天接受媒體訪問表示，現任副市長侯友宜未必比較強，市長朱立倫今天表示，他無法評論洪耀福的發言，但洪的發言一定是以民進黨勝選為優先考量。（記者賴筱桐攝）

2017-10-27 11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨2018新北市長人選尚未敲定，民進黨秘書長洪耀福昨天接受媒體訪問表示，前台北縣長周錫瑋爭取參選市長「是很認真的」，不一定比被看好角逐的現任副市長侯友宜弱。新北市長朱立倫今天接受市議員林銘仁質詢時說，他無法針對洪耀福的發言評論，但洪的發言一定是以民進黨勝選為優先考量。

洪耀福昨天表示，周錫瑋形象不錯，有聲望，有一定的人緣和地方影響力；侯友宜有執政優勢，也有一定的實力，所以未必是侯友宜比較強，「新北這局，還在混亂中。」

林銘仁今天在議會質詢時，詢問朱立倫對於洪耀福言論的看法。

朱立倫答覆，他無法評論洪耀福的發言，畢竟洪是現任執政黨的秘書長，擔任輔選角色，當然以民進黨勝選為優先考量，其發言一定是對民進黨最有利的發言。

朱立倫解釋，在一般情況下，一定是「我方提的候選人越強越好，對方提的越弱越好，我們的選情越穩定越好，對方的選情越亂越好」。他還舉例，最近嘉義發生的事情，「國民黨就很歡喜，看得霧煞煞」。

林銘仁追問，究竟屬意的人選是誰？朱立倫回答，民眾會選出最好的人，政黨也會根據民眾的民意考量。

市議員周雅玲也詢問副市長李四川是否參選，李四川回應，到現在為止想法不變，沒有這個規劃。