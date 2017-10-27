台南大學不遷七股 陳亭妃籲重新研議

2017-10-27 10:11

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南大學日前在考量少子化和減量開發下決議「不遷校」，引發地方反彈。對此，立委陳亭妃要求教育部長潘文忠及台南大學校長黃宗顯，盡快重新研議計劃案，且與台南市政府三方共同討論如何解套，才能達到雙贏的狀況。

陳亭妃指出，從民國94年到106年「國立台南大學校區設置計畫」共花費7億元的整地費用，也讓七股民眾十幾年來高度期待，最後卻歸零，校方也來回送了14次變更計畫給教育部，並因少子化與自籌款無法負擔，在10月18日的校務會議決議不遷校七股校區。然而，陳指出，台南大學今年2月擬訂「國立台南大學七股校區在地深根經營計畫」，並送給教育部，隨後卻在8月17日遭教育部以請研議「遷地」與「還地」，間接性否決。

陳亭妃表示，「國立台南大學七股校區在地深根經營計畫」是以國際級國家濕地生態博物館結合生態學院，推動「國際級曾文溪口濕地」範疇與「黑面琵鷺及其共棲鳥種生態保育計畫區」，成立生態旅遊和環境教育學術研究，成為國際級生態研究場域，增加台南生態保育的國際能見度，對地方發展是一件好事。

因此，陳亭妃要求教育部和台南大學重新回到今年8月17日遭教育部否決之前的計畫案，盡速重新研議評估，並與台南市政府三方共同討論，如何提高台南大學研究能量的方向，讓台南大學七股校區能繼續開發，以帶動地方學術、環境、生態、農業、產業發展的效益，而不要讓地方期待的發展，最後回到原點。