挺同婚恐遭罷免 黃國昌不怕：對公民智慧有信心

黃國昌強調，他對台灣公民社會的智慧有信心，呼籲支持者站出來投反對票。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-10-27 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案已達第二階段連署門檻，若成案最快在12月進行投票。對此，黃國昌強調自己仍專注在國會工作上，雖然對於部分人士透過謊言煽動選民情緒的現象感到困擾，但他強調，對台灣公民社會的智慧有信心。

黃國昌今接受「蔻蔻早餐」廣播專訪，談及自己可能成為罷免門檻降低後第一位犧牲者，黃國昌說，自己其實沒有花太多時間探究罷免案的細節，對他來說，現階段仍是將時間花費在國會工作中。

黃國昌坦言，部分人士確實藉著散播謊言，在選區內挑動民眾仇恨，像是製作影片說自己在推動毒品合法化，欺騙一些長輩簽署連署書。

被問到在罷免案中是否該保持低調？黃反問「我有高調過嗎？」強調自己每天仍在立法院工作，日前的記者會是因媒體不斷追問，希望能有所回應，才藉由這個機會表明自己的立場。

黃國昌也呼籲支持他的民眾站出來投下反對票，也對民進黨決定支持他表達真心感謝。至於自己被罷免的原因之一是支持同婚，是否會在立院引發連鎖效應？黃國昌表示，他對台灣公民社會的智慧有信心，認為人不能目光短淺，探究人類文明發展軌跡，無論是公民投票權或黑人人權，人類的發展都是不斷向前邁進，重要的是價值是否實踐，有沒有被罷免並不重要。