蔡總統出訪太平洋友邦 伴手禮亮相

總統府26日召開「永續南島、攜手共好-2017太平洋友邦之旅」總統出訪贈禮說明記者會，並由原住民委員會主委夷將·拔路兒及部份作者介紹各自製作的禮品。（記者叢昌瑾攝）

2017-10-26 18:35

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統週六將啟程訪問我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島。總統府今天公布總統出訪將贈送友邦元首與政要的伴手禮，共13件藝術及手工藝品，展現濃厚台灣原住民文化特色。

總統府發言人黃重諺說，這次總統出訪太平洋友邦，選擇原住民藝術家及團體創作，共13件具有原住民特色的作品，為出訪的禮品。

原民會主委夷將．拔路兒說，這些作品來自排灣、阿美、泰雅、卑南、邵族、達悟族等6個族群的藝術家，他們的作品橫跨不同世代，有國寶級的工藝師，還有中生代、新生代的藝術家，展現多元文化面貌。

總統的伴手禮包括排灣族藝術家尼誕．達給伐歷古的勇士鐵雕、阿美族工藝家徐香蘭的樹皮畫、國寶級藝術家邵族魚筌工藝家袁光河長老的作品、蘭嶼達悟族部落婦女所創作的飛魚蠟染畫，以及手工傳統染織作品、琉璃珠項鍊等禮品，將致贈馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理索本嘉及索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞等人。

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排灣族施秀菊的作品琉璃珠項鍊（左）及胸鍊（右）。（記者叢昌瑾攝）

排灣族手作陶壺，具有生生不息、守護之意，作者為魯拉登藝術工坊排灣族藝術家雷斌（瑪斯斯格．金路兒）。（記者叢昌瑾攝）

排灣族尼誕·達給伐歷的作品，排灣族勇士獻禮與盾牌勇士鐵雕。（記者叢昌瑾攝）

阿美族「原起不滅」樹皮畫，作者為嘎娃文化藝術工作室阿美族藝術家徐香蘭。（記者叢昌瑾攝）

排灣族賴麗春的作品手工刺繡框飾。（記者叢昌瑾攝）

泰雅族劉大衛的作品檳榔葉鞘畫。（記者叢昌瑾攝）