嘉義縣長之爭 民進黨秘書長：有人提議「會外賽」

2017-10-26 18:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕嘉義縣長之爭，前、現任縣長陳明文、張花冠數度交火，前農委會副主委翁章梁日前以超高規格宣布投入嘉義縣長初選。民進黨秘書長洪耀福今天說，黨內有人建議，可以讓陳明文、張花冠各自屬意的人選先進行「會外賽」，由民調優先者接受黨中央徵召，民調低者不登記初選。讓沒有初選資格的嘉義縣副縣長吳芳銘與其他有意參選者有機會整合。

被稱為「嘉義王」的陳明文希望推前農委會副主委翁章梁接棒，嘉義縣長張花冠則傳出支持嘉義縣副縣長吳芳銘，張花冠陣營與日前參加初選協調會議的嘉義縣議長張明達，也保持密切關係。

不過，吳芳銘重新入黨未滿兩年，根據民進黨規定，吳芳銘並沒有初選資格。地方人士透露，吳芳銘本來參選意願不高，但是近期不斷試圖處理自己的黨籍問題，在地方走動也十分積極，感覺磨刀霍霍，態度轉變很大。

洪耀福今天被問到相關議題時說，黨籍問題是「神仙難救」，這是全代會規定，沒辦法更改。

但洪耀福話鋒一轉，也透露陳明文、張花冠的中間友人曾提「會外賽」概念，也就是翁章梁和吳芳銘先在明年3月進行初選民調，輸的人不登記，再勸退其他有意角逐者不去初選登記，如此以來，民進黨就只能啟用「徵召」模式，被徵召者不受到黨齡兩年限制。

據了解，選對會並不排斥「會外賽」方式產生人選，也算是對張花冠釋出最大善意，只是張花冠還卡在某些條件，尚不願意點頭。

洪耀福強調，目前黨內登記初選的日期尚未決定，只要在登記日前任何一刻，都來得及。讓吳芳銘與翁章梁先民調，如果吳芳銘贏了，翁章梁就不去登記初選，黨內就只能啟動徵召，吳芳銘可以不受黨齡限制。

至於嘉義縣議長張明達、太保市長黃榮利，洪耀福則暗示，這個張（花冠）縣長會處理。