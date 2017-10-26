台美互惠使用自動通關系統 11月1日正式啓用

2017-10-26 17:40

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台美互惠使用自動通關系統今年11月1日正式啟用，兩國民眾將可利用雙方電子通關系統通關！今天是台灣加入美國免簽系統5年，美國也成全球第1個可以使用我國自動通關系統的國家，我國民眾經過申請可以使用美國全球入境計畫系統入境美國，美國在台協會處長梅建華開心的說，今天對美國、台灣來說是3喜臨門。

梅建華及美國海關及邊境保護局入境與乘客計畫執行主任，代表美方出席今天的啓用儀式，內政部部長葉俊榮在典禮致辭表示，這項合作計畫不但擴大雙邊交流合作，國人赴美旅遊經商更為便利及有尊嚴，可說意義非凡。

梅健華也指出，過去5年台灣造訪美國人數成長60％，不論旅遊或貿易都對美國各地有經濟貢獻，也證明了台灣旅客是值得信賴的旅客，美國公民可以率先使用台灣自動查驗通關系統入境，讓美國備感光榮，不僅見證台美雙方展現對彼此的信賴，也是台美關係紮實緊密的明證。

我國與美國民眾將於11月1日起，可互相使用對方機場之自動查驗通關系統，國人經過申請，支付費用1百美金、期效5年，如果核准後，入出境美國將不再需要排隊通關程序，可節省許多等候時間；而具有「全球入境計畫（Global Entry Program）」會員的美國公民，於入出境我國時，亦可互惠使用我國「自動查驗通關系統（e-Gate）」，造福兩國民眾，美國將成為第1個與我國互惠簽署全面使用自動通關系統的國家，而我國則將是全球第12個，亞洲繼南韓、新加坡、印度之後，第4個加入美國全球入境計畫的國家。

「全球入境計畫」是美國國土安全部海關暨邊境保護局（Customs and Border Protection）透過預審機制，加速低風險旅客入境美國之計畫，未來正式實施後，國人可透過美國「全球線上註冊系統」註冊，並繳交美金100元，經面試及審核通過後，即可成為會員，效期長達5年。會員入境美國時，僅須在美國主要機場之「全球入境計畫」自助式通關亭（Kiosk）完成入境及海關申報手續，即可由專用通道入境，使用非常簡便。

我國與美國於美東時間105年4月4日共同簽署「台美發展國際旅客便捷倡議合作聯合聲明（Joint Statement regarding Cooperation between TECRO and AIT toward Development of an International Expedited Traveler Initiative）」，台灣正式加入美國「全球入境計畫」，這是繼101年我國獲得美國「免簽證計畫（Visa Waiver Program）」之後，另一嘉惠兩國民眾的便民措施，象徵國人出國尊嚴與形象，亦為增進人民有感之施政作為，更顯示我國國境安全管理及自動通關查驗系統已獲國際肯定。本案歷經雙方1年餘規劃，現已完成系統建置，美方非常重視本案，特別指派海關暨邊境保護局資深的執行長霍夫曼（Todd A. Hoffman）來台出席今天的啟用儀式。

全球164個國家中，我國目前已獲超過100個國家給予免簽證待遇，本年11月1日適逢「免簽證計畫」實施滿5週年，台美「全球入境計畫」的正式啟用，將是慶祝5週年的另一盛舉，除彰顯台美實質關係更上一層樓，更成為106年兩國合作之亮點項目，深化雙邊關係並擴大雙方交流合作，使國人出國旅遊更為便利，意義非凡。